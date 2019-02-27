Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ekonomi toplantıları dizisinin üçüncüsü “İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu” başlığı ile düzenlendi. İşgücü piyasasına ilişkin gelişme ve beklentilerin istişare edileceği toplantının açılış konuşmasını, 20 Şubat'ta görevi devralan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı. Kaslowski "Rekabetçi iş gücü en büyük hedefimiz" dedi.

Girişimciliğin gündemlerinde olduğunu belirten Kaslowski'nin konuşmasında şu cümleler öne çıktı:

- Demokratik sistemdeki aksamalar yüzünden demokrasiden şüphe edilmemeli.

- Siyasette popülizm kimseye fayda sağlamaz.

- Korumacı politikalara sığınmadan rekabetçiliği artırmalıyız.

- Politikaları günü birlik gelişmelere göre değil kalıcı değerler üzerine inşa etmeliyiz.

- Demokrasi ve hukuk devletinin kurulması için her zamankinden daha çok çalışmalıyız.

- Karamsar değil daha çok umutlu olmalıyız.



ENFLASYONLA MÜCADELE VE BÜYÜME TEMALI TOPLANTILAR DÜZENLENMİŞTİ



TÜSİAD Ekonomi Toplantıları Dizisi çerçevesinde enflasyonla mücadele ve büyüme temalı toplantılar düzenlendi.