Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA) tarafından kurulan Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP), 'Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı' araştırması sonuçlarını açıkladı.

Reklamın Gayrısafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) kattığı değerin çok yönlü ölçüldüğü araştırmada, Türkiye’deki teknolojik yeniliklerle gelişen reklam sektörünün ekonomiye etkisinin somut değerlerle ortaya konulduğu aktarıldı.

Rapora göre, 2020 yılında Türkiye'de toplam 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19.4 TL geri dönüş sağlayarak değer yarattı. Reklam ve medya yatırımlarının 2020’de ekonomiye (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 6.73 ile 340 milyar TL katkı sağladığı aktarıldı.

2.5 KAT BÜYÜME POTANSİYELİ VAR

Yıllık medya yatırımları 1 milyar doların üzerinde olan 38 ülke içinde Türkiye'nin, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 31'inci büyük pazarı konumunda bulunduğu belirtilirken, toplam reklam hacmi içindeki payının ise yüzde 0.33 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu oranın en büyük 38 pazar içindeki en düşük oran olduğu vurgulanırken, Türkiye'deki medya yatırımlarının GSYH’ya oranı dikkate alındığında, yaklaşık 2.5 katlık bir büyüme potansiyeli olduğuna işaret edildi.

GSYH'YA KATKISI YÜZDE 6.2

Araştırmada yer alan bilgilere göre, reklam sektörünün istihdam etkisine bakıldığında, 2014 yılından bu yana bu alanda girişim sayısı yüzde 2.26 artarken, maaş ve ücretler toplamı ise yüzde 11.57’lik yıllık bileşik büyüme gösterdi. 2020 TÜİK istihdam verilerine göre de, istihdam edilen toplam 26.8 milyon kişi içinde yüzde 2.25 ile 602 bin 704 kişinin, reklam ve medya yatırımlarındaki büyüme ile desteklendiği görüldü.

Araştırmada, reklam sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşimin iki taraflı olduğu, ekonomi büyürse reklam sektörü, reklam sektörü büyürse ekonominin büyüdüğü kaydedildi. Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının GSYH'ya katkısının, 2012-2020 yılları aralığında ortalama yüzde 6.24 olduğu ve bu oranın artmaya devam ettiği de rapordaki bilgiler arasında yer aldı.

Araştırmada ayrıca, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için, reklam sektörünün kamu tarafından destek ve teşvik kapsamına alınması, dijital dönüşüme uğrayan sektörlerde reklamın etkinliğini gösterebilecek yeniliklerin, güncel teknolojik gelişmelerin takibi, tüm mecraların ve bütüncül ölçümlemenin desteklenmesi gibi öneriler de yer aldı.

'YATIRIMLAR YÜZDE 30 ARTAR'

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan DPİP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, DPİP 'in dört derneğin iş birliğiyle kurulduğun vurgulayarak, Reklamın Ekonomiye Katkısı Raporu’nun Türkiye'de ilk kez hazırlandığını söyledi.

Pura, "Ekonomilere dinamo etkisi olan sektörümüz, yüksek büyüme potansiyeli değerlendirilerek, sürdürülebilir konuma getirilmelidir. Bir ülkenin reklam yatırımları ne kadar yüksekse, ekonomisi de o yönde değişiyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de reklam yatırımlarının yüzde 30 oranında artacağını öngörüyoruz" dedi.

DPİP Yönetim Kurulu Başkanı Pura, DPİP'in önümüzdeki yıllarda sektörün federasyonu olacağını da sözlerine ekledi.