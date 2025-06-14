Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Ankara'nın güney ve doğu, Kırıkkale'nin batı, Çankırı'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. REKLAM

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA'NIN GÜNEYİNDE RÜZGAR KUVVETLİ Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.