Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yeni sisteme giren Sayısal Loto'da 4 haftadan sonra 6 bilen çıkmamasının ardından büyük ikramiyenin alt gruplara dağıtılma süreci kalktı ve bu sistem ile birlikte 7 hafta 6 bilen çıkmadı. Geçtiğimiz haftadan bu çekilişe 10 milyon 743 bin 113 lira devretmişti. Bu hafta yapılan çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 16 milyon 756 bin 570 lira, büyük ikramiye tutarı ise 13 milyon 28 bin 226 lira olarak açıklandı. Çekiliş bilgileri birazdan açıklanacak. Peki, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İtşe 4 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (4 AĞUSTOS 2018)

4 Ağustos Sayısal Loto sonucu: 13 - 21 - 24 - 30 - 45 - 46

Detaylar birazdan....

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz gün yapılan 1 Ağustos 2018 tarihli 1136. hafta çekilişinde şanslı numaralar 04 - 06 - 14 - 20 - 38 - 47 olarak belirlenmişti. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 7. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan 5 bilen 111 kişi 5 bin 189 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 266 kişi 69 lira 55'er kuruş, 3 bilen 110 bin 382 kişi ise 11 lira 05'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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