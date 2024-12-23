Rekorların adamı Okan Buruk!

Lider Galatasaray, Kayseri’de farklı bir galibiyet alarak araya moralli girdi. Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk da rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Kayserispor’a karşı alınan 5-1’lik galibiyet, Okan Buruk’un Galatasaray’daki 75. zaferi oldu. Başarılı çalıştırıcı, 103 maç ile Christoph Daum’a ait bu rekoru da 90 maçta kırarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Maçtan sonra takıma teşekkür eden ve birlik beraberlik mesajı veren Buruk, rekorların kendisi için önemli olmadığının altını çizdi.