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Renault 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Fransız otomotiv şirketi Renault, 15 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

Renault 15 bin kişiyi işten çıkaracak
AA

Şirketten yapılan açıklamada, gelecek üç yıl içerisinde şirketin toplam maliyetinin 2 milyar avro seviyesinde azaltılmasına ve bu kapsamda 15 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada mühendislik ve alt yüklenici firmalar ile yapılan işlerde maliyetleri azaltmanın hedeflendiği, Romanya ve Fas’ta büyüme planlarının ise askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Renault’nun açıklamasında 2024 yılı itibarıyla 4 milyon olan küresel araç üretim kapasitesi hedefinin 3,3 milyona çekildiği de bildirildi.

Açıklamada sadece Fransa’daki operasyonlarda toplam 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı, plana ilişkin işçi sendikalarıyla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Şirketin toplamda küresel otomotiv piyasasının yüzde 4’üne sahip olduğu belirtilen açıklamada, maliyet azaltma planları kapsamında 15 bin kişinin işten çıkarılmasının tek başına maliyetlerin azaltılmasında 1,2 milyar avroluk payının olacağına vurgu yapıldı.

Şirket, hali hazırda dünyanın farklı noktalarında toplam 179 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Konuya ilişkin Renault’nun Üst Yönetici Vekili Clotilde Delbos “Bu plan gerekliydi. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Dünyanın zirvesinde olmayı hedeflemiyoruz. Biz sürdürülebilir ve kar eden bir şirket istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Renault’nun geçen yıl toplam araç satışı bir önceki yıla oranla yüzde 3, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 25 azalmıştı.

Geçen hafta Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız otomobil markası Renault'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtmişti.

Le Maire, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Renault'nun 5 milyar avro mali destek talebinde bulunduğunu ancak bunu henüz onaylamadığını belirtmişti.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 nedeniyle nisanda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 azalmıştı.

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