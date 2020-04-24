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HaberlerOtomobilRenault'un satışları ilk çeyrekte düştü - haberler
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Renault Grubu'nun küresel satışları ilk çeyrekte yüzde 26 düştü

2020'nin ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Renault Grubu, küresel satışlarının yüzde 25.9 oranında düşerek 672 bin 962 adede gerilediğini bildirdi. Ocak-Mart döneminde 10 milyar 125 milyon euro ciro elde eden Fransız üreticinin, bu dönemde en çok araç sattığı ülke ise Rusya olarak açıklandı. Türkiye'nin ise Renault'un ilk çeyrekte en çok araç sattığı 7'inci ülke olduğu bildirildi

Renault
HABERTURK.COM

Fransız otomotiv üreticisi Renault Grubu, ilk çeyrekte elde ettiği finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Renault, 2020 ilk çeyreğindeki küresel satışlarının 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 25.9 azalarak 672 bin 962 adede düştüğünü bildirdi.

Renualt'un 2020’nin ilk çeyreğinde elde ettiği cironun büyüklüğü ise 10 milyar 125 milyon euro olarak açıklandı. Bu dönemde ciroda yüzde 19.2 oranında düşüş olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, bu dönemde yüzde 26.2 küçülen Avrupa pazarında Renault’nun satışlarının yüzde 36 oranında düşüşle 321 bin 756 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi. 

Avrupa dışındaki bölgelerde ise Fransız üreticinin satışlarının ilk çeyrekte yüzde 13.4 düştüğü bilgisi verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin de dahil olduğu bir çok ülkede üretime ara veren Renault'un, iş güvenliği koşulları ve idari tedbirlerin müsaade ettiği ülkelerde üretim ve ticari faaliyetlerine ilk fırsatta başlamayı amaçladığı da belirtildi. 

Salgının şirketin mali sonuçları üzerindeki etkisini tahmin etmenin mümkün olmadığının vurgulandığı açıklamada, 2020'ye dair mali sonuçları konusunda öngörünün ilk fırsatta paylaşılacağı aktarıldı.

 

Satış adedi       

Pazar payı

  

(adet)

(%)

1

Rusya

115,713

29.04

2

Fransa

110,467

24.38

3

Almanya

43,298

5.65

4

Brezilya

41,387

7.81

5

İtalya

33,413

8.83

6

İspanya + Kanarya Adaları

28,284

11.08

7

Türkiye

22,780

18.31

8

Çİn

21,100

0.65

9

Güney Kore

19,988

5.27

10

Hindistan

19,858

2.55

11

Birleşik Krallık

17,707

3.20

12

Belçika + Lüksemburg

16,733

10.42

13

Fas

13,523

42.07

14

Polonya

11,514

9.53

15

Arjantin

11,490

13.26

Renault'un paylaştığı rakamlara göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde en yüksek satış adedine ulaştığı ülke Rusya oldu.

Rusya'yı Fransa ve Almanya izlerken, Türkiye ise Renault'un ilk çeyrekte en çok araç sattığı 7'inci ülke oldu. Bu dönemde Renault'un Türkiye'de 22 bin 780 araç satarak yüzde 18 pazar payı elde ettiği bildirildi.

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