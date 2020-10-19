Korona Virüs salgını ile birlikte maskeler hayatımızın bir parçası oldu ancak maskelere dair kafa karışıklıkları bir tülü bitmiyor. Okulların açılmaya başlaması ve yüz yüze eğitime dönecek olmak velilerin maske araştırmalarını arttırdı. Çocuklarını okula gönderecek olan veliler "Renkli ve desenli maske zararlı mı?" diye araştırmaya başladı. Çocuklar nasıl maske takmalı? Renkli maskenin çocuklara zararı var mı?

Covid 19 salgını hayatımıza girdiğinden beri maskeler de günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Renkli, desenli, kumaş bir sürü farklı maske üretilmeye ve satılmaya başlandı. Peki Uzmanlar renkli ve desenli maskeler için ne diyor?

RENKLİ MASKE ZARARLI MI?

Uzmanlara göre renkli maskelerden kaçınmak gerekiyor. Özellikle çocukların son zamanlarda renkli, boyalı maskeleri taktıklarına dikkat çeken uzmanlar, bu boyalı maskelerin solunum yoluyla direkt temas ettiği için özellikle alerjik çocuklarda problem oluşturabileceğini söyledi.

ÇOCUKLAR NASIL MASKE TAKMALI?

Renkli maskede bir başka problem de kullanılan boyanın standardizasyonu. Yani kullanılan boyanın sağlık açısından kontrolü yapılmamışsa o kullandığımız maskenin üzerindeki boya partikülleri solunum yoluna geçip başka problemler meydana getiriyor.Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği klasik beyaz ve renksiz cerrahi maskelerin kullanılması daha sağlıklı görülüyor. Uzmanlar evde olunmadığı her an maske takılması gerektiğini, bu maskelerin de maksimum 3 saati aşmayacak şekilde kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.