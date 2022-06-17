Hayırlı Cumalar sözleri Mübarek Cuma gecesi araştırılıyor. Cuma gününün bereketini paylaşmak için sevdiklerinin Cumasını kutlamak isteyen milyonlarca Müslüman vatandaşımız için en yeni, en güzel, anlamlı, ayetli ve dualı cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte kısa ve öz resimli Cuma geceniz mübarek olsun sözleri ile Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...