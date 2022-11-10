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Resimli, kısa Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma mesajları günün en çok aranan konular arasında yerini aldı. Cuma namazı öncesinde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte kısa, ayetli, dualı, Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022...

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  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma gününde camilere akın edecek İslam alemi, en güzel cuma mesajları ve sözlerini gündemine aldı. İslam dünyası için en önemli günler arasında yer alan cuma günlerinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz cuma mesajları ve sözlerini haberimizde sizler için bir araya getirdik. İşte Cumanız Mübarek Olsun Mesajları ve sözleri...
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

    Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

    Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Vatandaşlar, Hayırlı Cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının Cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...

     
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

     
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
  • Resimli, kısa, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022!

    Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

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