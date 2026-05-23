Resmi Gazete'de bugün neler var? 23 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları neler?
Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 23 Mayıs 2026 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 23 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Enerji Piyasalarında ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yozgat Bozok Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2026/9)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2026 Tarihli ve 14608, 14609, 14610, 14611, 14612 ve 14613 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri