Resmi Gazete'de yayımlandı: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

AA'nın haberine göre; HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 166, idari yargıda ise 4 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.