Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Yargı Resmi Gazete'de yayımlandı: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

        Resmi Gazete'de yayımlandı: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

        Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 03:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

        AA'nın haberine göre; HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 166, idari yargıda ise 4 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Hakimler ve Savcılar Kurulu
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı
        Deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'