Resmi Gazete'de yayımlandı: 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Giriş: 29.07.2023 - 03:54
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.
AA'nın haberine göre; HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 166, idari yargıda ise 4 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.