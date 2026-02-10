Habertürk
        Resmi Gazete kararları 10 Şubat 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı: İşte 10 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 Şubat Salı günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 10 Şubat 2026 Salı Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 10.02.2026 - 00:27 Güncelleme: 10.02.2026 - 00:27
        1

        10 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra anayasa kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        2

        10 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

        –– Adnan Menderes Üniversitesi Deve Yetiştiriciliği ve Devecilik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 98) (Amortisman, Tükenme Payı ve Değer Düşüklüğü)

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2025 Tarihli ve 2021/41453 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2020/15865 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2020/25034 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2020/33016 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2021/28412 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 16/9/2025 Tarihli ve 2023/96966 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2025 Tarihli ve 2020/23918 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 1/10/2025 Tarihli ve 2025/3488 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2025 Tarihli ve 2021/28071 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 9/12/2025 Tarihli ve 2023/10860 Başvuru Numaralı Kararı

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 3 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânı

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

