        Resmi Gazete kararları 12 Şubat 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        12 Şubat 2026 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'nin 12 Şubat tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 12 Şubat 2026 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 00:46 Güncelleme: 12.02.2026 - 00:46
        ABONE OL
        1

        12 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve yargıtay kararları birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 12 Şubat 2026 Perşembe Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        2

        RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

        –– Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği

        –– Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2020/14753 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2021/48164 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2021/64569 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/4755 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/8951 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/11361 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/19979 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2020/38036 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2022/5097 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/518 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/42158 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/60223 Başvuru Numaralı Kararı

        YARGITAY KARARI

        –– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

        DANIŞTAY KARARI

        –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/19, K: 2025/21)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

