23 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI

TBMM KARARI

1451 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9871)

–– Erzincan İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ekşisu Sazlığı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9872)

–– Etil Asetat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9873)

–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Artvin İli, Merkez İlçesi, Seyitler Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9874)

–– Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9875)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198)

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2019/24244 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2020/35484 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2021/15020 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2021/57450 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2022/55134 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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