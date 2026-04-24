Resmi Gazete yayımlandı: 24 Nisan 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete kararları, her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Nisan Cuma günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini ilgilendiren düzenleme ve kararlar, genellikle gece yarısından itibaren erişime açılıyor. Gündeme ilişkin önemli gelişmelerin yer aldığı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, kamuoyuna bu kanal üzerinden duyurulmaya devam ediyor. Peki, 24 Nisan 2026 Cuma tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? İşte günün öne çıkan düzenlemeleri…
24 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
–– Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri