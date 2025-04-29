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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 29 Nisan 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

        Türkiye'nin politikalarına yön veren Resmi Gazete'nin 29 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında genellikle, ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını doğrudan etkileyen yönetmelik değişiklikleri de yürürlüğe giriyor. İşte 29 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 00:46 Güncelleme: 29.04.2025 - 00:46
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        Resmi Gazete’nin 29 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında, çoğunlukla adalet, ticaret ve eğitim alanlarında hayata geçirilen düzenlemeler, hem bireysel haklar hem de iş dünyası için önemli yenilikler gündeme geliyor. Peki, 29 Nisan Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

        –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

        YÖNETMELİK

        –– Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2025/10)

        –– Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.d)

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/70, K: 2025/36 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/177, K: 2025/40 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/26642 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/54675 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2024 Tarihli ve 2021/956 Başvuru Numaralı Kararı

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        29 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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