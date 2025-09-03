Resmi Gazete yayımlandı: İşte 3 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 Eylül Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 3 Eylül 2025 Çarşamba Resmi Gazete kararları...
3 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Katkı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10360)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/323)
YÖNETMELİK
–– Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri