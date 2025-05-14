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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları açıklandı! 14 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? Resmi Gazete'de bugün neler var?

        Resmi Gazete kararları açıklandı! 14 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete kararları açıklandı. Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 3 Mayıs 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 14 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 00:35 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:35
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        Resmi Gazete, 14 Mayıs 2025 tarihli sayısıyla kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Adalet, ticaret ve eğitim başlıklarında yayımlanan yeni kararlar, hem vatandaşların haklarını hem de iş dünyasının dinamiklerini etkileyebilecek düzenlemeler içeriyor. Peki, 14 Mayıs Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/172, 173, 174, 175)

        HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 Tarihli ve 789 Sayılı Kararı

        –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 Tarihli ve 790 Sayılı Kararı

        –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 Tarihli ve 791 Sayılı Kararı

        YÖNETMELİKLER

        –– Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        14 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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