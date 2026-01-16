Resmi Gazete kararları belli oldu! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
16 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 16 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...
Resmî Gazete'nin 16 Ocak 2026 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 16 Ocak 2026'da yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği
KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/01/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/39092] Sayılı Kararı
KARAR
–– 16 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/149, K: 2025/194 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/5/2025 Tarihli ve 2021/21342 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/5/2025 Tarihli ve 2022/56987 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2025 Tarihli ve 2020/26196 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2025 Tarihli ve 2021/60587 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2025 Tarihli ve 2020/20773 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 Tarihli ve 2022/102376 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 Tarihli ve 2024/48855 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri