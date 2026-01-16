Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları açıklandı! 16 Ocak 2026 bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 16 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alanlar!

        Resmi Gazete kararları belli oldu! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        16 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 16 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Giriş: 16.01.2026 - 00:16 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:16
        1

        Resmî Gazete'nin 16 Ocak 2026 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 16 Ocak 2026'da yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği

        KURUL KARARI

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/01/2026 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/39092] Sayılı Kararı

        3

        KARAR

        –– 16 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/149, K: 2025/194 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/5/2025 Tarihli ve 2021/21342 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 27/5/2025 Tarihli ve 2022/56987 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2025 Tarihli ve 2020/26196 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2025 Tarihli ve 2021/60587 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2025 Tarihli ve 2020/20773 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 Tarihli ve 2022/102376 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 Tarihli ve 2024/48855 Başvuru Numaralı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
