Resmi Gazete'nin 11 Haziran 2026 tarihli sayısı yayımlanarak yürürlüğe giren kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Her gün olduğu gibi bugün de yayımlanan yönetmelikler, yargı kararları ve resmi ilanlar yakından takip ediliyor. Özellikle kamu kurumları ve hukuk çevrelerini ilgilendiren düzenlemeler gündemde yer alıyor. Güncel mevzuat değişiklikleri ve yeni kararlar Resmi Gazete aracılığıyla duyurulurken, vatandaşlar da yayımlanan düzenlemelerin detaylarını araştırıyor. İşte 11 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları...