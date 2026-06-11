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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları yayımlandı 11 Haziran 2026 Perşembe! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        11 Haziran Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        11 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Günün ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar Resmi Gazete'de yer alan kararları araştırmaya başladı. Yayımlanan yeni sayıda yönetmelikler, yargı kararları ve çeşitli ilanlar dikkat çekti. Özellikle kamu kurumları, üniversiteler ve hukuk alanını ilgilendiren düzenlemeler yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar yürürlüğe girerken, günün öne çıkan başlıkları da belli oldu. Peki, "Resmi Gazete'de bugün neler var?" ve "11 Haziran Resmi Gazete kararları neler?" İşte 11 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan önemli kararlar ve detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 00:58 Güncelleme:
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        Resmi Gazete'nin 11 Haziran 2026 tarihli sayısı yayımlanarak yürürlüğe giren kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Her gün olduğu gibi bugün de yayımlanan yönetmelikler, yargı kararları ve resmi ilanlar yakından takip ediliyor. Özellikle kamu kurumları ve hukuk çevrelerini ilgilendiren düzenlemeler gündemde yer alıyor. Güncel mevzuat değişiklikleri ve yeni kararlar Resmi Gazete aracılığıyla duyurulurken, vatandaşlar da yayımlanan düzenlemelerin detaylarını araştırıyor. İşte 11 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları...

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        11 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

        11 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yürütme ve idare bölümünde çeşitli yönetmelikler ile ilanlar yer aldı. Kamuoyunu ilgilendiren düzenlemelerin yanı sıra eğitim ve yükseköğretim alanındaki bazı mevzuat değişiklikleri de yayımlandı. Günün sayısında ayrıca yargı kararları ve resmi ilanlar da bulunuyor.

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        RESMİ GAZETE'DE ALINAN KARARLAR

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliğine Seçilme Hakkında Karar (No: 767)

        DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

        –– Danıştay Üyeliğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran DOĞAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2026/147)

        –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 766)

        YÖNETMELİKLER

        –– Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/6/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 Sayılı Kararları

        KARAR

        –– Bölge İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARI

        –– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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