Resmi Gazete kararları 25 Nisan 2026: Bugünkü Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?
Resmi Gazete kararları, her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25 Nisan Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini ilgilendiren düzenleme ve kararlar, genellikle gece yarısından itibaren erişime açılıyor. Gündeme ilişkin önemli gelişmelerin yer aldığı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, kamuoyuna bu kanal üzerinden duyurulmaya devam ediyor. Peki, 25 Nisan 2026 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? İşte günün öne çıkan düzenlemeleri…
25 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11228)
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri