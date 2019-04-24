Resmi tatil mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İş Kanununda işçilerin çalıştırılamayacağı günler, çalıştırıldığı takdirde işçinin onayının alınması gerektiği ve bugünlerde yapılan çalışmaların normal ücretlendirmeden farklı olacağı yasa ile korunuyor. İşte 2019 resmi tatil mesai ücreti hesaplama işlemi hakkında ayrıntılar...

RESMİ TATİL MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA 2019

Resmi tatil mesai ücreti hesaplama işlemi şöyle yapılabilir;

Alınan net maaşın 30 güne bölünmesi ile net maaş hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Örneğin asgari ücret ile çalışan bir kişinin almış olduğu net maaş 2 bin 20 liradır. Bu tutarın 30 güne bölünmesi ile elde edilen 67,33 liradan günlük net ücrettir.



RESMİ TAİLLERDE MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Resmi tatillerde mesai ücretleri çalışanın günlük maaşına göre değişiklik gösterir. Mesai ücreti ile ilgili örnek verecek olursak, pazar günü haftalık iznini kullanan bir işçi, bayramın ilk gününde çalışıyorsa ve bayramın ilk günü pazar gününe denk geliyorsa, çalışanın 2,5 günlük ücret alması gerekiyor. 2 nci veya 3. günlerinde çalışan işçiler ise gün başına çarpı 2 ücret alır. Bayramda tatil yapıp çalışmayan işçiler ise günlük ücretlerini kesintisiz şekilde alacaklardır. Aynı işçi ulusal bayramlardan birinde çalışması halinde resmi tatilde çalışmış olacağından yine 2 günlük ücrete hak kazanacaktır.

RESMİ TATİL VE BAYRAMLARDA ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.” İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonrada alınabilir. Bu onay resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik olmalı ve işçinin kanunla tanınan haklarına aykırı hüküm içermemelidir.

İşçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. Böylece resmi tatillerde çalışan işçiler 2 günlük ücrete hak kazanırlar.

Resmi tatil ile hafta tatili aynı güne denk gelmesi halinde çalışılmazsa işçiye yine bir günlük ücreti ödenmelidir. Çalışılması halinde hafta tatilinde ki çalışması fazla çalışma sayılacağından, ve bunun karşılığı ücretin resmi tatillerde çalışılma karşılığı hak edilen ücretten fazla olduğundan, işçi lehine olan uygulanmalı ve aynı güne denk gelen resmi tatil ve hafta tatilinde çalışan işçiye 2,5 günlük ücret ödenmelidir. Resmi tatillerde günlük çalışma süresi aşılırsa aşan kısım fazla çalışma sayılacağından bu kısmın ücreti % 50 zamlı ödenir. Günlük çalışma süresini aşmayan kısımlar ise fazla çalışma sayılmaz.