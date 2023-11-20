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        Haberler Gündem 3. Sayfa Restoran işletmecisi öldürüldü

        Manisa'da restoran işletmecisi tüfekle öldürüldü

        Manisa'da bir restoranda alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada işletmeci Erkan Ildız, tüfekle öldürüldü. Kavgada 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:13
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        Restoran işletmecisi öldürüldü
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        Manisa'da bir restoranda çıkan silahlı kavgada Erkan Ildız (40) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında, Alaşehir ilçesi Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi.

        Restoran işletmecisi Erkan Ildız (40) ile iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden husumet bulunan içki satışı yapılan büfe işleten S.T. ve çiftçi M.E.D., arasında tartışma çıktı. Tartışmaya işletme çalışanları da dahil oldu.

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücuduna saçmalar isabet eden Erkan Ildız, olay yerinde hayatını kaybederken, S.T. sağ bacağından, garson İ.Ö. karnından, M.E.D. ise kolundan yaralandı.

        Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö., ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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