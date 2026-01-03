Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Restorana silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

        Restorana silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 01:53 Güncelleme: 03.01.2026 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restorana silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de, iddiaya göre yeni yılın ilk saatlerinde Kızko sahilinde bulunan bir restorana gelen Gürkan T. (42), işletme sahibi Ahmet E'den alkollü içecek istedi.

        İşletmeden olumsuz yanıt alması üzerine aracına giderek tüfeğini alan zanlı Gürkan T, tekrar içeri girip etrafa rastgele ateş açtı.

        Bu sırada işletmede bulunan Hasan Durko, Zafer A, işletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Hasan Durko'nun olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralıdan Zafer A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Olayın ardından kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alınan Gürkan T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin'de çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı

        Artvin'de çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi