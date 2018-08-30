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Restorancılar lira ile kiralamadan memnun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları restoran sahiplerinince olumlu karşılandı

30.08.2018 - 13:21 | Güncelleme: AA

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "AVM'lerde bulunan dükkanlarda dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl, dolar kurunun son iki yılda TL karşısında ciddi değer kazandığını belirterek, gelirlerinin TL ile ancak kira ödemelerinin özellikle AVM’lerde dolarla olduğunu söyledi.

"Son yıllarda dolarda yaşanan artış sonrası dövizle kira ödemek gerçekten belimizi büküyordu.” diyen Bingöl, söz konusu düzenlemenin çok yerinde olduğunu vurguladı.

Bingöl, üyelerinin Türkiye genelinde 6 bine yakın şubesi bulunduğu bilgisini vererek, “Daha önce de bu yönde açıklama yapmıştık. TL ile gelirimiz var ancak en büyük giderimiz olan kirayı dövizle ödüyoruz. Bu sürdürülebilir değildi. Bu nedenle sayın bakanımız Berat Albayrak’a teşekkür ediyor düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini diliyoruz.” dedi.

"MEVCUT SÖZLEŞMELER DE TL'YE ÇEVRİLMELİ"

Bingöl, daha önce kira sözleşmelerinin TL’ye çevrilmesi ya da 3-5 yıl kiracı kalma şartının kaldırılması yönünde talepleri olduğunu anımsatarak, “Aksi takdirde belirli bir süre ışıklarımızı kapatmak başta olmak üzere ciddi adımlar atacağız’ demiştik. Bu eylemimizi de askıya aldık.” İfadelerini kullandı.


Restoranların istihdama ciddi katkı sunduğunu dile getiren Bingöl, ülke ekonomisine ciddi katkı sunmakla birlikte aynı zamanda Türk mutfağını yabancılara tanıtarak turistlerden ciddi döviz getirisi elde ettiklerini vurguladı.

Bingöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yüzden sektörümüz çok önemli. Her zaman desteklenmeli. Biz kira ödemelerinde TL’ye geçişi çok önemsiyoruz ve restoran sahipleri dünden beri çok heyecanlı ve mutlu. Ayrıca avro ve dolar üzerinden yapılan kira sözleşmeleri de TL’ye döndürülmeli. Bu yönde alınacak karar son derece isabetli olacaktır. Bu ve benzeri adımların dövize olan bağlılığımızı azaltacağı ve TL’mizi daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz."

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