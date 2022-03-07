Restoranı savaş alanına çevirdiler!

HABERTURK.COM

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Karaköy'de bir restorana gitti aralarında çıkan tartışmanın ardından yan masadakiler rahatsız oldu.

Bunun üzerine güvenlik gelip uyarıda bulundu. İddiaya göre güvenlik görevlileri Furkan Çalıkoğlu'nun kafasında şişe kırdı.

Sinirlenen Çalıkoğlu ise eline iki bıçak alarak restoranın çalışanlarını kovaladı, mutfak görevlisine tokat attı. O sırada Ayşegül Çınar ise eline geçen bardakları ortalığa fırlattı.

Çalıkoğlu ardından restorandan bir müşteri ile tartışmaya başladı. Polisin gelmesi ile birlikte gözaltına alınmak üzere olan Çalıkoğlu bu kez de polisin silahını kapıp ateş etti.

12 kişiyi yaraladığı iddia edilen Furkan Çalıkoğlu tutuklandı. 4 ay hapis yatan Çalıkoğlu, 22 yıl hapis istemi ile yargılanıyor. Ayşegül Çınar'ın ise 6 yıl hapsi isteniyor.