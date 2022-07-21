AA

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan, 24 kilometrekarelik alanıyla 200'e yakın yerli ve göçmen kuş türünün barındıran ve çeşitli balıklara da ev sahipliği yapan Acarlar Longozu'na yürüyüş yolları, tanıtım alanları ve sosyal mekanlar inşa edildi.

Yetkili kurumlarca Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilen longoz için hazırlanan mimari çalışma tamamlandı. Longozun giriş bölümüne doğaya uyumlu ahşap tesisler inşa edildi ayrıca konferans, toplantı salonu, tanıtım ofisleri ve sosyal tesis alanı yapıldı. Proje içerisinde kafeterya, yöresel ürünler satış merkezi, hediyelik eşya işletmesine yer verildi.

Doğal güzelliğin keşfedilmesi için hazırlanan ahşap yürüyüş alanı onarılarak uzatıldı. 200'den fazla kuş türü, pek çok yaban hayvan cinsi ve 74 familyadan bitki barındıran, 23 bin metrekare toplam alan ve 7 kilometre uzunluğa sahip longoz yeni yüzüyle açıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, açılışta yaptığı konuşmada, longozun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sakarya'nın doğasını ve çevresini korumakta kararlı olduğunu ifade eden Kaldırım, "Bu proje çok önemli. Gelen ziyaretçilerin keyifle gezmesine, bu alanları deneyimlemesine, buradan farklı duygularla ayrılmalarına vesile olacak güzel bir yatırım oldu. Yürüyüş alanlarıyla yöresel ürün satış alanlarıyla seyir teraslarıyla ve diğer etkinlik alanlarıyla birinci etap olarak çok güzel bir yer oldu. İnşallah devamı da gelecektir" diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Acarlar Longozu'nun keşfedilmesi için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kilyos düğmesi, sığırkuyruğu, İstanbul kardeleni gibi dünyada koruma altına alınmış bitkilerin yetiştiği doğa harikasının geleceğe aktarılması ve dünyanın gezip, görebileceği turizm merkezine dönüştürülmesi için çalıştıklarını vurgulayan Yüce, longozun 1. Derece Doğal Sit Alanı olduğuna dikkati çekti.

Oldukça hassas olan bu ekosistemin keşfedilmesi için önemli düzenlemeler yaptıklarını ve Acarlar Longozu'nun kapılarının son haliyle dünyaya açıldığını ifade eden Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu doğa harikası şehrimizin değerini biliyoruz. Yok olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyor, nesilden nesle aktarılması için yenileme işlemleri gerçekleştiriyoruz. Sakarya'dan ve çevre illerden pek çok ziyaretçiyi ağırladığımız, şehir merkezine yaklaşık 60 km uzaklıkta olan Acar Longozu, ülkemizin 2. en büyük su basar ormanıdır" dedi.

Longozun nadide bitkilerin yanında, 74 familya, 187 cins ve bu cinslere ait 226 taksona ev sahipliği yaptığını belirten Yüce, longozun alanı yaklaşık 23 bin 200 kilometrekare iken genişliği 1250 metreye kadar çıktığını, derinliğin mevsimine göre değişkenlik gösterirken 5 metreye kadar ulaştığını anlattı.

Acarlar Longozunun Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanları Listesi'nde kayıt altına alınmış bir alan olduğuna dikkati çeken Yüce, şunları kaydetti:

"Longoz oldukça hassas bir ekosisteme ve doğal kaynaklara sahip bir bölgedir. Şehrimizin en önemli doğa harikalarından ve dünyanın önde gelen subasar ormanlarından biri olarak kabul ediliyor. Acarlar Longozunu korumak, bakımını yapmak ve tüm hemşerilerimizin hizmetine sunmak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak devraldık ve hummalı bir çalışma başlattık.

Acarlar Longozunun yenilenme aşamasında bizlere desteğini eksik etmeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'ye, Doğa Koruma İstanbul Bölge Müdürümüz Sayın Fahrettin Ulu'ya, Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Longoz bu haliyle dünyanın göz bebeği olacak. Kapılarımızı dünyaya açtık. Şehrimizin sahip olduğu doğal güzelliklerin başında gelen, fotoğraf sanatçılarının cazibe merkezi haline gelecek olan Acarlar Longozunun yeni yüzü Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun."

8 MİLYON 900 LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Milli Parklar Bölge Müdürü Fahrettin Ulu da bu projeyle özellikle doğaseverlere çok güzel hizmetler sunabilecek tesisler inşa edildiğini belirterek, "8 milyon 900 bin liralık bir yatırımı 2021 fiyatlarıyla gerçekleştirdik. 560 bitki türüne ev sahipliği yapan longoz ulusal önemi haiz sulak alan aynı zamanda yaban hayatı geliştirme sahası. Bu bölgede gerek flora ve faunanın birçok türünü burada bulmanız mümkün. İnşallah bu bölgede yapılan bu hizmetle kültürel ve turizm açısından bölgenin gelişmesine inşallah katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Açılışa, Nijerya'nın başkenti Abuja Valisi Abubakar Sani Bello ile beraberindeki heyet, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Karasu Esnaf Odası Başkanı Cihan Emre, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe teşkilat başkanları katıldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, longozda yapımı tamamlanan tesis alanlarını inceledi ve ahşap yürüyüş bölümünü gezdi.