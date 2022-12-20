Köylülerin 1932 yılında imece usulü ile çalışırken çekilmiş olan fotoğraf karesinin bir benzeri de köylülerin katılımıyla yeniden çektirildi.

AA'nın haberine göre uzun zamandır atıl haldeki okulun kültürel değer olarak yaşatılması amacıyla Akçalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği ile Giresun Valiliği işbirliğinde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Giresun'un merkeze bağlı Akçalı köyünde yer alan okul, Cumhuriyetin ilk yıllarında bu bölgeye yönelik hazırlanan okul projeleri kapsamında yapılan okulların ayakta kalan son temsilcisi durumunda.

"OKUL, CUMHURİYETİN YÖREYE ÖZGÜ UYGULAIĞI BİR TİP PROJEDİR"

Giresun Valisi Enver Ünlü, Akçalı köyünün geleneksel evleriyle ve diğer tarihi yapılarıyla özgün dokusunu koruyan önemli bir köy olduğunu söyledi.

Köyde millet mektepleri kampanyası kapsamında, devlet millet işbirliğiyle yapılan okulların son örneğini restore etmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Ünlü, köy halkına ve dernek çalışanlarına teşekkür etti.

Ünlü, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan kampanyayla da kullanılmayan köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürüldüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası köy yaşam merkezleri projeleri başlamadan önceki bir projeydi. Köy derneği kendi malzemelerini almıştı, bizden de destek talep ettiler, biz de 'madem zamanında devlet millet işbirliğiyle yapıldı, biz yine devlet millet işbirliğiyle okulu ayağa kaldıralım' dedik. Okul, Cumhuriyetin yöreye özgü uyguladığı bir tip projedir."

Ecdat yadigarını yaşattıklarını belirten Ünlü, "İstiklal Marşı ile şanlı bayrağımızı tekrar göndere çektik. Aynı o günkü, 90 yıl önceki coşkuyu, heyecanı yaşama bahtiyarlığına bizler de şahit olduk. Tekrar burayı köyümüzün kültürel sosyal hayatına kazandırmanın onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Vali Ünlü, okulun turizme de katkı sunacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okul Aksu vadisinde çok güzel bir noktada yer alıyor. Buranın doğaseverler, yerli ve yabancı turistler, tarihseverler tarafından ziyaret edilmesi için bu okul önemli bir vesile olacak. Köy yaşam merkezleri kapsamında da burada köydeki kadınlarımıza farklı kurslar açarak köydeki ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah burası zamanla bir fabrika gibi köy kooperatifinin yöresel ürünlerin pazarlandığı önemli bir merkez haline gelecek."