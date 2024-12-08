Reuters: "Hizbullah Suriye'den çekildi"

Suriye'de muhaliflerin bu sabah saatlerinde başkent Şam'a girmesinin ardından 53 yıllık Esad rejimi sona erdi. Beşar Esad'ın nerede olduğu henüz bilinmezken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Esad'ın ülkeden gittiğini bildirdi.

Habertürk ekibi Şam girişinde Haberi Görüntüle

Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Lübnan Hizbullahı'nın da Suriye'den çekildiği ifade edildi. Reuters'a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın Suriye'deki tüm güçlerinin geri çektiğini söyledi.