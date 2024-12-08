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        Haberler Dünya Reuters: "Hizbullah Suriye'den çekildi" | Dış Haberler

        Reuters: "Hizbullah Suriye'den çekildi"

        Reuters'a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın Suriye'deki tüm güçlerini geri çektiğini bildirdi

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:18
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        "Hizbullah Suriye'den çekildi"
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        Suriye'de muhaliflerin bu sabah saatlerinde başkent Şam'a girmesinin ardından 53 yıllık Esad rejimi sona erdi. Beşar Esad'ın nerede olduğu henüz bilinmezken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Esad'ın ülkeden gittiğini bildirdi.

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        Habertürk ekibi Şam girişinde Haberi Görüntüle

        Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Lübnan Hizbullahı'nın da Suriye'den çekildiği ifade edildi. Reuters'a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın Suriye'deki tüm güçlerinin geri çektiğini söyledi.

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        Kaynaklardan biri, Hizbullah'ın Perşembe ile Cuma geceleri boyunca Suriye'ye konuşlandırdığı gözetmen güçlerinin geri çekilmeyi denetlemek için gönderildiğini söyledi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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