Revani tarifi: Evde kolay revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Şerbetli tatlı severlerin hafif olarak tabir ettiği muhteşem tadıyla revani tatlısını hiç denediniz mi? Kek hamurunun irmik ve şerbet ile buluşmasıyla damakları çatlatan bir lezzet olan revani tatlısı ortaya çıkar. Siz de evde revani tatlısı yapmak istiyor fakat hangi tarife göre yapacağınızı bilmiyor iseniz sizin için hazırladığımız revani tarifi ile mutlaka misafirlerinizi ağırlamalısınız.
Revani yapılışı kek yapımına benzese de aslında içine giren malzemeler de farklılık bulunur. Revaniyi revani yapan aslında irmik ve şerbettir. İrmiğin taneli dokusuyla birlikte kıvamında yapılan lezzetli bir şerbetin buluşmasıyla ortaya revani tatlısı çıkar. Çat kapı gelen misafirleriniz için revani tatlısı yapabileceğiniz kolay ve pratik bir lezzettir.
Revani tatlısının püf noktaları bulunur. Tatlınızın kek hamurunun güzel kabarması için unu eleyerek koymanız gerekir. Ayrıca karıştırma sırasında hep aynı yöne karıştırma yaparsanız revani tatlınız daha iyi kabarır. Şerbete kıvam vermek önemli bir noktadır. Burada şerbetin kıvamını anlamak adına bir kaşığı şerbete batırıp çıkarın. Damlalardan birini parmağınıza damlatın ve eğer dala yayılmıyorsa kıvam olmuş demektir.
Revani tatlısı niçin şerbetin dökülme zamanı da önemlidir. Fırından çıkardığınız tatlının ilk sıcaklığının çıkması gerekir. Tatlı yapımına ilk şerbetten başlarsanız şerbetiniz tatlı pişene kadar soğumuş olur ve böylelikle ılık kek üzerine şerbeti dökebilirsiniz. Tatlının şerbetini güzelce çekmesi önemlidir. Şerbet çekene kadar oda sıcaklığında tatlınızın şerbetini çekmesi için bekletebilirsiniz. Servis aşamasında ise Hindistan cevizi tozu veya Antep fıstığı tozu serperek servise hazır hale getirebilirsiniz.
Revani Malzemeleri
Şerbeti için:
Servis için:
Revani Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!