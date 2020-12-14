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Rey klip için kasım ayında denize girdi

2017'de hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın hit şarkısı 'Elimde değil'i ilk kez rock tarzında seslendiren Pul feat Rey, şarkıya farklı bir yorum kattı. Klip çekimindeki denize atlama sahnesi için kasım ayında soğuk suya giren Rey, dublör istemedi

Rey klip için kasım ayında denize girdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kovid-19 salgınıyla birlikte zorlu geçen bir yılın ardından 2021'e sayılı günler kala Rey ve genç rock grubu Pul, yaptıkları düet ile sevenlerine yeni yıl hediyesi verdi.

2017'de hayatını kaybeden Harun Kolçak'ın hit şarkısı 'Elimde değil'i ilk kez rock tarzında seslendiren Pul feat Rey, şarkıya farklı bir yorum kattı.

Riva, Bahçeşehir ve Kumburgaz'da çekimleri gerçekleşen klip, pandemi şartlarından dolayı 20 gün sürdü. Kenan Haliloğlu yönetmenliğinde kısa film tadında çekilen klip de Rey, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Denize atlama sahnesi için kasım ayında soğuk suya giren Rey, dublör istemedi. Rey, 5 kez tekrarlanan sahnede iddialı bir klibe imza attı. Soğuk havaya meydan okuyan Rey, çekimlerden sonra hastalanıp 3 gün evde yatmak zorunda kaldı.

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