Rey Manaj yeniden Sivasspor’da!
Transfer çalışmalarını sürdüren Özbelsan Sivasspor, eski golcüsü Rey Manaj ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 03.02.2026 - 14:03 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:03
Sivas’a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde, Kulüp Başkanı Burak Özçoban’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekipte görev aldığı 63 karşılaşmada 34 gol ve 7 asist kaydetti.
