Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Reyhan Karaca: Kredi kartına taksit de oluyor mu? - Magazin haberleri

        Reyhan Karaca: Kredi kartına taksit de oluyor mu?

        Reyhan Karaca, sosyal medyada bir takipçisinin "140 bin lira zekât verir misin?" sorusuna yanıt verdi; "Kredi kartına taksit de oluyor mu?"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 23:15 Güncelleme: 10.12.2025 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kredi kartına taksit oluyor mu?"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından bir takipçisinden gelen bir mesajı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

        Karaca’ya bir takipçisi, "140 bin lira zekât verir misin?” şeklinde bir soru yöneltti. Karaca, bu mesajı yayımlayarak şu ifadelerle yanıt verdi; "Valla burama geldi. Sessiz sessiz yıllardır neler yaptığımızı bir biz biliriz bir de Allah. Ama bu mesajlar da çok olmaya başladı canım. Kredi kartına taksit de oluyor mu canım?"

        Karaca’nın bu paylaşımına meslektaşı Çelik Erişçi de yorumsuz kalmadı. Erişçi, "Taksit oluyorsa benden 20 lira çalışır" yorumunda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #reyhan karaca
        #Çelik Erişçi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor