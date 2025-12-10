Reyhan Karaca: Kredi kartına taksit de oluyor mu?

Şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından bir takipçisinden gelen bir mesajı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Karaca’ya bir takipçisi, "140 bin lira zekât verir misin?” şeklinde bir soru yöneltti. Karaca, bu mesajı yayımlayarak şu ifadelerle yanıt verdi; "Valla burama geldi. Sessiz sessiz yıllardır neler yaptığımızı bir biz biliriz bir de Allah. Ama bu mesajlar da çok olmaya başladı canım. Kredi kartına taksit de oluyor mu canım?"

Karaca’nın bu paylaşımına meslektaşı Çelik Erişçi de yorumsuz kalmadı. Erişçi, "Taksit oluyorsa benden 20 lira çalışır" yorumunda bulundu.