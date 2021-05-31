AA

Amik Ovası'nda yaklaşık 600 bin dekar arazinin sulanmasına imkan sağlayan 480 milyon metreküp su toplama hacmine sahip Reyhanlı Barajı'ndaki kuş türlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Nadir kuş türlerinin gözlemlendiği alan, farklı illerden gelen gözlemcilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, AA'ya geçen yıl su tutulmaya başlayan barajın göçmen kuşlar için önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Atahan, buranın kuş gözlemcilerince "Amik Kuş Cenneti" olarak anıldığını, alanda doğanın yeniden canlanmaya başladığını belirterek, "Dernek olarak geçtiğimiz haziran ayından itibaren alanda tespit çalışmalarına başladık. Şu ana kadar Amik Kuş Cenneti'nde 194 kuş türü gözlemledik. Ülke genelinde kaydedilmiş 489 kuş türüne oranla bir yıl gibi çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde Türkiye'de bilinen kuşların yüzde 40'ı Reyhanlı Barajı'nda saptanmış oldu." diye konuştu.

Birçok kuş türünün Reyhanlı Barajı ve çevresini kuluçka bölgesi olarak kullanmaya başladığını aktaran Atahan, bölgenin, Türkiye ve dünyadaki kuş gözlemcilerinin önemli çalışma alanlarından biri olabileceğini vurguladı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtcuoğlu tarafından fotoğraflanıp 489. tür olarak kayda giren kıyı balıkçılı da Reyhanlı Barajı'nda tespit edilmişti.