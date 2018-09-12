Reyhanlı ilçesinde, 2013 yılındaki bombalı terör saldırısının faillerini yönlendiren, Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik'in, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilmesi saldırıda hayatını kaybeden Hacı Mustafa Kuday'ın eşi Zahide Kuday ile kızı Fethiye Yıldız, duygularını anlattı. DHA'nın haberine göre, patlama sırasında ellerini havaya açarak feryat eden Zahide Kuday, zanlı Yusuf Nazik'in yakaladığını duyunca sevindiğini, en kısa zamanda diğerlerinin yakalanmasını istediklerini belirtti.

Kızı Fethiye Yıldız ise Yusuf Nazik'in yakalandığını sabah haberlerde dinlediğini belirterek şöyle dedi:

"Sevinç ve hüznü bir arada yaşadık. Babamı kaybettim ama failin yakalanmasından dolayı da sevinçliyiz. MİT ve tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz. Şehitlerin kanı yerde kalmadı, çok mutluyuz, diğerleri de yakalanacak ve cezalarını çekeceklerdir. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

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