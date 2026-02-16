Canlı
        Reynmen, Çakal ve Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları çıktı

        Reynmen, Çakal ve Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları çıktı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Reynmen, Çakal ve Barış Murat Yağcı'nın da bulunduğu 5 şüphelinin test sonuçlarına ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:26 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:27
        Test sonuçları çıktı
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili rapor hazırlandı. Raporda, 4 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktığı belirtildi.

        Reynmen
        Reynmen

        Reymen adıyla tanınan sosyal medya ünlüsü ve şarkıcı Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

        Emirhan Çakal
        Emirhan Çakal

        Raporda, manken ve oyuncu Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

        Barış Murat Yağcı
        Barış Murat Yağcı
        #Barış Murat Yağcı
        #Reynmen
        #Emirhan Çakal
