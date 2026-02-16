Reynmen, Çakal ve Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Reynmen, Çakal ve Barış Murat Yağcı'nın da bulunduğu 5 şüphelinin test sonuçlarına ulaşıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili rapor hazırlandı. Raporda, 4 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktığı belirtildi.Reynmen
Reymen adıyla tanınan sosyal medya ünlüsü ve şarkıcı Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.Emirhan Çakal
Raporda, manken ve oyuncu Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.Barış Murat Yağcı