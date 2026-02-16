Reynmen, Çakal ve Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları çıktı

Burası Haftasonu - 14 Şubat 2026 (İngiltere'de Epstein Skandalı Büyüyor)

Menemen'de yollar göle döndü. 8 Ayın en yüksek cari açığı. Ümraniye'deki evde çifte cinayet. Kıymetli eşya taşımada yeni dönem. 3 ayrı gümrük kapısında operasyon. İsrailli Bakandan yeni skandal. CIA'den Çinli Subaylara çağrı. İngiltere'de Epstein skandalı büyüyor. Portekiz'de sosyal medya yasağı. Ba... Daha Fazla Göster Menemen'de yollar göle döndü. 8 Ayın en yüksek cari açığı. Ümraniye'deki evde çifte cinayet. Kıymetli eşya taşımada yeni dönem. 3 ayrı gümrük kapısında operasyon. İsrailli Bakandan yeni skandal. CIA'den Çinli Subaylara çağrı. İngiltere'de Epstein skandalı büyüyor. Portekiz'de sosyal medya yasağı. Batman'a yeni nesil 3 kütüphane. Karalar'ın tahliyesine itiraz reddedildi. MİT Başkanı Kalın'ın Libya ziyareti Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sordu; Habertürk.com Editörü Ahmet Hamdi Girgin, Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sevencan anlattı. Daha Az Göster