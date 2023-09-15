Reynmen'in sevgilisi güzelliğiyle gündem oldu! Aşk pozlarına binlerce beğeni geldi!

Son dönemlerde kameralardan uzak bir yaşam sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Katarsis programına katılan Reynmen, kendine özgü keyifli tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Artık daha gözlerden uzak bir yaşam tarzı benimseyen Reynmen'in röportajı, izleyenlere farklı bir yönünü gösterdi.

Gökhan Çınar’ın kendisine yönelttiği “Yüzün parlıyor, aşk sana iyi geldi” yorumu karşısında Reynmen'in utangaç tavırları dikkat çekti. Programa sevgilisiyle gelen ve sevgilisinin karşısında oturmasından dolayı heyecanlandığını dile getiren Reynmen “Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu" dedi.

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Fenomen "Hayalinde evlenmek, baba olmak var mı?" sorusuna ise "Evet var. Geçen hiç tanımadığım biriyle böyle bir muhabbete girdim ve böyle bir düşüncenin olduğunu hissettim. Bana yaşatılamayan şeyleri daha iyi yapma fikri bencilliğiyle var" yanıtını verdi.