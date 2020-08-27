Haziran'da YKS sınavına giren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz gün yerleştirme sonucunu Instagram hesabına ekledi.
Sınav sonrası, "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyen Aktaş, herhangi bir üniversiteye yerleşemedi.
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