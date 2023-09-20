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        Haberler Televizyon REYTİNG SIRALAMASI| Reyting sonuçları 19 Eylül AB ve total sıralama: MasterChef All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş

        Reyting sonuçları 19 Eylül AB ve total sıralamasında ilk ona giren yapımlar

        Reyting sonuçları 19 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. MasterChef All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 08:01 Güncelleme: 20.09.2023 - 08:01
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        Reyting sonuçları 19 Eylül sALI günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. MasterChef All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Hemen belirtelim ki reyting sonuçları reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        19 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        19 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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