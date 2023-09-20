REYTİNG SIRALAMASI| Reyting sonuçları 19 Eylül AB ve total sıralama: MasterChef All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş

REYTİNG SIRALAMASI| Reyting sonuçları 19 Eylül AB ve total sıralama: MasterChef All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş

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Reyting sonuçları 19 Eylül sALI günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. MasterChef All Star, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki reyting sonuçları reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.