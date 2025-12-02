Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Aralık 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye... AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Aralık 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 1 Aralık Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Güldür Güldür Show programı ve Kıskanmak dizisi ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Dilberay ve Çılgın Zengin Asyalılar filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 1 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 08:13 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:13
        Televizyon kanallarında her gün birçok program, yarışma, dizi, film gibi içerikler yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Aralık Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 1 Aralık 2025 dünün reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

        1 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        1 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıtkı. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışması yayınlandı.

        Show TV’de Güldür Güldür Show programı ve Now TV’de Kıskanmak dizisi tekrar bölümüyle ekranlara geldi. ATV’de Dilberay ve Star TV’de Çılgın Zengin Asyalılar filmleri sinemaseverlerle buluştu.

        1 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        1 ARALIK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 ARALIK 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
