Televizyon kanallarında her gün birçok program, yarışma, dizi, film gibi içerikler yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Aralık Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 1 Aralık 2025 dünün reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...