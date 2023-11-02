REYTİNG SONUÇLARI| 1 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman

REYTİNG SONUÇLARI| 1 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman

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Reyting sonuçları 1 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz çarşamba akşamı yayınlanan Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki AB ve total reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.