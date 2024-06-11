Reytinglerde birincilik yarışı
Reyting sonuçları, 10 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen yapımlar arasından belli oluyor. Gün içinde birçok dizi, ana haber bülteni ve program yayınlanırken hepsi reytinglerde birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam kuşağında Selahaddin Eyyubi, Yalan ve Survivor All Star seyircisinin karşısına çıktı. İşte, 11 Haziran 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 10 Haziran 2024 Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
10 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 10 Haziran Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
10 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI