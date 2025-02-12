Reyting sonuçları 11 Şubat 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 11 Şubat Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de ise yeni dizi Kral Kaybederse ekran macerasına başladı. Kanal D'de Arka Sokaklar ve Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? 11 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması…
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Şubat Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı dizileri ile Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Arka Sokaklar veŞakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Star TV’de yeni dizi Kral Kaybederse ekrana geldi. Peki, 11 Şubat 2025 Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
11 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 11 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
11 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI