Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak merak ediliyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesine yapılacak artışa ilişkin araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi için çalışma yapacaklarını duyurdu. Bu noktada ‘’2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak, ne zaman yatacak?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmişti. İşte, 4A, 4B, 4C bayram ikramiyesi zammı hesaplama işlemleri.