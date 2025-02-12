BERAT KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Hazreti Muhammed'in (s.a.s), af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade edilir:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."