REYTİNG SONUÇLARI 12 Aralık 2023 | Total ve AB dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 12 Aralık 2023 | Total ve AB dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Aralık Salı akşamı ekrana gelen; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 12 Aralık 2023 Salıdünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...