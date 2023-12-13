Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 12 Aralık reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
12 Aralık Salı Kasım akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani ve MasterChef Türkiye yapımları zirvenin sahibi olmak için mücadele verdi. İşte, 12 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları...
Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Aralık Salı akşamı ekrana gelen; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 12 Aralık 2023 Salıdünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...
DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Aralık Salı gününe ilişkin Total ve AB reyting sonuçları sıralaması henüz yayınlanmadı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA 8 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1- Yabani FOX TV
2- Esra Erol'da ATV
3- Ben Bu Cihana Sığmazam ATV