Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 12 Aralık Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları ekranlara geldi. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Brann - Fenerbahçe maçı, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise Samsunspor - AEK maçı heyecanı yaşandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 12 Aralık 2025 reyting sonuçları birincisi.