        Reyting sonuçları 12 Aralık 2025: Veliaht, Halef, Samsunspor-AEK maçı, Brann-Fenerbahçe maçı… ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 12 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        Dünün reyting sonuçları 12 Aralık 2025 listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Veliaht, Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye ve Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Avrupa Konferans Ligi Samsunspor - AEK maçı ve UEFA Avrupa Ligi Brann - Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 12 Aralık 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 08:12 Güncelleme: 12.12.2025 - 08:12
        
        
        1

        Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 12 Aralık Perşembe akşamı Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları ekranlara geldi. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Brann - Fenerbahçe maçı, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise Samsunspor - AEK maçı heyecanı yaşandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 12 Aralık 2025 reyting sonuçları birincisi.

        2

        12 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        12 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

        12 ARALIK 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        12 ARALIK 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        12 ARALIK 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        3

        12 ARALIK 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        12 ARALIK 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        12 ARALIK 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
