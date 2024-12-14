Reyting sonuçları 13 Aralık Cuma günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, İnek Şaban, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, MasterChef Türkiye yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 13 Aralık 2024 Cuma reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...