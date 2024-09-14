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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Eylül 2024: Cuma günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        13 Eylül Cuma reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok ne izlendi?

        Cuma günü televizyonda dizi, film, yarışma programı gibi farklı birçok yapım vardı. Yayınlanan farklı yapımlar arasında bazıları ilk 100'e girdi ancak bazıları da ilk 10'da yer alarak çok izlenmeyi başardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 13 Eylül Cuma total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 08:04 Güncelleme: 14.09.2024 - 08:04
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        Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Cuma günü en çok ne izlendi? İşte, 13 Eylül Cuma AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

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        13 EYLÜL CUMA 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        13 EYLÜL CUMA 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI

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